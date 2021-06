Poste entra nel mercato assicurativo dell'auto

In collaborazione con Postenews

Poste Guidare Sicuri è la soluzione assicurativa per l’auto che segna l’ingresso di Poste Italiane nel mercato della RCA. È distribuita da Poste Insurance Broker S.r.l. per il tramite di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e si compone di due prodotti: Poste Guidare Sicuri LN, realizzato da Linear Assicurazioni del Gruppo Unipol e Poste Guidare Sicuri GN, realizzato da Genertel S.p.A. del Gruppo Generali.

Il prodotto è caratterizzato dall’ampiezza delle coperture, a partire proprio dalla RCA, che comprende una serie di estensioni di garanzia gratuite, ad esempio: la guida libera (chiunque può guidare l’auto purché munito di patente); tutela per i sinistri causati con patente o revisione scaduta da non più di 120 giorni; coperture per i danni prodotti dai passeggeri. Oltre alla garanzia obbligatoria di RCA, sono presenti diverse garanzie opzionali, che a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, coprono i rischi legati non solo all’auto ma anche alla sicurezza del guidatore e dei suoi passeggeri.

Tra queste: furto e incendio, infortuni del conducente, dispositivo satellitare, assistenza stradale, tutela legale, Kasko collisione, Kasko completa e altre ancora.Fino al prossimo 31 dicembre, tutti i Clienti BancoPosta che sottoscrivono Poste Guidare Sicuri riceveranno un mese gratuito di copertura, l’iniziativa è valida solo per il primo anno.

Sono previsti inoltre sconti permanenti che vengono riconosciuti ai clienti Banco Posta sulla base dell’appartenenza a una delle seguenti categorie: ai Clienti Correntisti si applica uno sconto del 10%; ai Clienti titolari di Libretto di risparmio uno sconto del 7,5%; ad Altri Clienti BancoPosta uno sconto del 5%.Ulteriori informazioni sull’offerta sono disponibili su https://posteinsurancebroker.poste.it/ dove è possibile simulare una prima quotazione indicativa e consultare l’elenco degli Uffici Postali abilitati alla vendita di Poste Guidare Sicuri.