Poste Italiane: al via concorso per vincere un Samsung Galaxy S20+ 5G

Poste Italiane lancia il concorso “Accredito Stipendio e Pensione sul Conto corrente BancoPosta” grazie al quale è possibile vincere un telefono Samsung Galaxy S20+ 5G. Per tutti i titolari di un conto corrente è infatti sufficiente richiedere e ottenere l’accredito dello stipendio o della pensione entro il 27 febbraio 2021. Inoltre, tutti i partecipanti che entro la stessa data avranno anche sottoscritto un Piano di Accumulo (PAC) BancoPosta, acquisiranno un ulteriore diritto di partecipazione all’estrazione finale. In una nota, Poste Italiane precisa che per la partecipazione al concorso “è necessario che si tratti di un primo accredito di pensione o stipendio: sono pertanto esclusi dalla partecipazione coloro che, avendo già l’accredito dello stipendio o della pensione su altro conto BancoPosta, su PostePay Evolution o su Libretto Postale, richiederanno l’accredito su Conto Corrente BancoPosta”. Ulteriori dettagli al link https://www.poste.it/concorso-accredita-stipendio-pensione-conto-bancoposta.html. Altre info sull’App BancoPosta https://www.postenews.it/2020/10/05/app-bancoposta-un-pieno-di-nuove-funzionalita-in-totale-sicurezza