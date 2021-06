Poste italiane: al via progetto di educazione sui servizi del recapito

In collaborazione con Postenews

E’ partito nelle Marche e proseguirà il 21 giugno nel Lazio, il primo webinar di Educazione sui Servizi del Recapito, organizzato da Poste Italiane per favorire la consapevolezza e la conoscenza su tematiche di grande attualità, quali l’evoluzione di logistica e mobilità urbana, e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad esse collegata.

La logistica ha raccolto le sfide dell’innovazione tecnologica spalancando la strada ad un e-commerce evoluto fondato sulle esigenze di ogni singolo cliente, a nuovi formati di negozi di prossimità e modelli di commercio, a città più intelligenti e sostenibili. Le smart cities stanno diventando una realtà e grazie a sistemi di mobilità pubblica sostenibile, car sharing, automazione ed efficientamento della gestione dell’ultimo miglio è possibile ottimizzare le risorse e customizzare l’esperienza del cliente. In questo quadro l’e-commerce ha dato una spinta considerevole con lo sviluppo di progetti innovativi. Tutto questo si sviluppa in un mondo ibrido o phygital, in cui la contaminazione tra on line e off line è sempre più evidente e le personali esperienze di acquisto nei negozi fisici assistono all’integrazione di sistemi di realtà aumentata.