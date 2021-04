Poste Italiane: disponibili le scatole preaffrancate Poste Deliverybox negli uffici postali

In collaborazione con Postenews

Poste Deliverybox di Poste Italiane sono le nuove scatole preaffrancate per spedire in Italia, in Unione Europea e negli Stati Uniti. Le scatole sono fornite direttamente da Poste Italiane già affrancate e pronte per la spedizione.

Le confezioni preaffrancate possono essere acquistate presso gli uffici postali e conservate fino a un anno. Possono essere spedite direttamente dall’ufficio postale, da casa prenotando il Pick Up a domicilio, oppure presso un punto affiliato o un locker della rete Punto Poste.

I tempi di consegna variano in base alla tipologia di servizio scelto e in Italia vanno da un massimo di sei a un minimo di tre giorni per il formato express.

Tutti i formati sono tracciati ed è possibile monitorare lo stato della consegna contattando il numero verde 803.160 oppure attraverso il sito internet poste.it nella sezione “Cerca Spedizioni”. Per info https://www.poste.it/gamma/confezioni-preaffrancate.html Per approfondimenti https://www.postenews.it/2019/03/21/poste-delivery-per-spedire-nel-mondo-in-modo-veloce-ed-economico/