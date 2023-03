Processo Juve, Malagò: "Coni non c'entra con giudici Collegio Garanzia"

"Plusvalenze? Il Coni non c'entra niente, c'è disinformazione o non conoscenza". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, prende le distanze dal Collegio di Garanzia presso il Coni che sarà chiamato a valutare il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte federale della Figc in relazione al processo plusvalenze. Il Collegio di Garanzia è finito sotto i riflettori per le esternazioni social, nel passato, di alcuni membri dichiaratamente antijuventini.

"Il Collegio di Garanzia presso il Coni significa che fisicamente questi giudici sono nelle stanze di questo palazzo. Ma sono scelti da una commissione di garanzia le cui persone sono votate da Giunta e Consiglio nazionale, che hanno proposto delle persone sulla base di un bando sentita l'autorità di Governo. Anche sul profilo dell'individuazione, quindi, il Coni non c'entra nulla. Se poi qualcuno voleva strumentalizzare... ci vuole tanta pazienza", dice Malagò.