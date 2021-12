Prof ucciso a Viterbo, si indaga su sfera privata

Si sta concentrando sulle relazioni personali e non sull’ambito lavorativo l’attenzione di chi indaga sull’omicidio di Dario Angeletti, il biologo marino e professore associato all’università della Tuscia ucciso ieri nel parcheggio delle Saline a Tarquinia. In queste ore diverse persone sono state ascoltate dai carabinieri che conducono le indagini e sono state effettuate anche delle perquisizioni. Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla procura di Civitavecchia, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che inquadrano da lontano l’area del parcheggio dove e’ stato trovato cadavere il cinquantenne ucciso con un colpo di pistola alla testa in auto. Frame che potrebbero aiutare i carabinieri a risalire a chi era in quella zona nelle ore del delitto.