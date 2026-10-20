Prosegue al Senato il dibattito sul Ddl sul rafforzamento della capacità di difesa nazionale

Il riordino del comparto della Difesa entra nel vivo del confronto parlamentare al Senato, dove prosegue l’esame del disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale. Il provvedimento, presentato dal Governo e assegnato in sede redigente alla Commissione Affari esteri e difesa, si inserisce nel percorso di aggiornamento dello strumento militare nazionale e interviene su un insieme articolato di materie, dall’organizzazione della Difesa alle nuove capacità tecnologiche e operative. Il testo, articolato in quindici articoli, introduce infatti disposizioni relative alle attribuzioni del Ministero della Difesa e alla funzionalità dello Stato maggiore, ai sistemi militari senza equipaggio, alle aree operative e addestrative, allo spazio cibernetico di interesse nazionale, alla ricerca scientifica e tecnologica militare, alla cooperazione con altri Stati e alle attività negoziali del Dicastero. Una particolare attenzione è riservata alla dimensione cyber, alla quale il provvedimento dedica specifiche disposizioni riguardanti lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa e il personale militare specialista del settore. Nel corso del confronto politico sono emerse valutazioni differenti sulle soluzioni individuate dal testo: da parte della maggioranza è stata sottolineata l'esigenza di adeguare l'organizzazione e le capacità della Difesa all'evoluzione dello scenario strategico e tecnologico, mentre le opposizioni hanno posto l'attenzione sulla necessità di assicurare adeguate garanzie per il personale, maggiore omogeneità delle disposizioni e una più puntuale definizione delle deroghe normative previste dal provvedimento. Il dibattito interessa inoltre le misure rivolte alle professionalità specialistiche nel settore cyber e il raccordo con le rappresentanze del personale, oltre alle norme relative alle aree operative, addestrative e ai luoghi di lavoro. Nel suo complesso, il confronto parlamentare si concentra quindi sulla ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di rendere più efficace e tempestiva l'azione della Difesa, l'adeguamento alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove tipologie di minaccia e la necessità di garantire un quadro normativo chiaro e adeguate tutele per il personale. L'esame in Commissione rappresenta pertanto un passaggio centrale per definire l'assetto definitivo delle diverse misure e verificare, attraverso le proposte emendative e i pareri delle Commissioni competenti, le eventuali modifiche da apportare prima della successiva fase dell'iter parlamentare.

La scheda del provvedimento