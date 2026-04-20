Pubblicato il dossier sullo stato di avanzamento del PNRR

Sul sito web del Senato è stato pubblicato il dossier sul monitoraggio del PNRR con l’aggiornamento sullo stato di attuazione al mese di marzo 2026. Ricordiamo che il Piano si articola in 7 missioni per 224 misure e comprende una dotazione finanziaria complessiva di 194,4 miliardi di euro. Il dossier è suddiviso in tre sezioni, oltre a un’appendice finale che riporta i 32 obiettivi raggiunti a giugno 2025, a fronte dei quali la Commissione europea ha erogato all’Italia l’ottava rata pari a 12,8 miliardi. La prima sezione riferisce in merito alle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio europeo il 27 novembre 2025 e quelle ulteriori autorizzate il 30 marzo 2026. Inoltre, viene dato conto delle innovazioni al Piano previste per il 2026 dalla Legge di Bilancio e in ulteriori recenti interventi legislativi, quali il Decreto PNRR, appena approvato dal Senato, dopo il precedente via libera alla Camera. La seconda sezione del dossier riguarda la programmazione finanziaria del Piano suddivisa per settore di intervento con specifico riferimento alla nona rata del 31 dicembre 2025, considerando anche le misure oggetto di recente revisione. Infine, la terza sezione, analizza la gestione finanziaria del Piano su base regionale, offrendo un’analisi della distribuzione dei finanziamenti per ciascuna delle 7 missioni, mettendo in rilievo i finanziamenti, i soggetti attuatori e lo stato di avanzamento dei progetti.

Il dossier completo