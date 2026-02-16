circle x black
Pubblicato il nuovo regolamento sul rating di legalità dell’Antitrust

16 febbraio 2026 | 16.51
In Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio è stato pubblicato il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che entrerà in vigore il 16 marzo. Tra le novità principali, segnaliamo: la durata triennale del rating assegnato o rinnovato; il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per le imprese che hanno ottenuto il rating per almeno tre volte di seguito; il rafforzamento dei presidi di legalità con inasprimento delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi. La nuova versione del regolamento si articola in 25 articoli che spaziano dai requisiti di ammissibilità alla domanda di rating (art.2), tra cui un fatturato minimo di 2 milioni di euro, ai motivi ostativi di carattere penale, giudiziario, concorrenziale, di natura contributiva, tributaria, amministrativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (artt. 5, 6, 7, 8). L’articolo 10 individua i requisiti premiali con il relativo punteggio, l’articolo 13 descrive il procedimento messo in atto dall’Autorità per l’attribuzione del rating, mentre gli articoli 18 e 19 specificano durata, rinnovo, incremento, annullamento, revoca e riduzione del punteggio. Il nuovo regolamento può già essere consultato dalle imprese sul sito web dell’AGCM.

Il testo pubblicato in GU

