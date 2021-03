Puglia zona rossa da lunedì 15 marzo: regole, cosa si può fare

Puglia zona rossa da lunedì 15 marzo, come disposto dall'ordinanza del ministero della Salute del 12 marzo. La nuova stretta prevede regole restrittive e divieti per contenere la diffusione del coronavirus. Ecco cosa si può e non si può fare così come illustrato sul sito della Regione Puglia.

SPOSTAMENTI

È vietato spostarsi fra regioni.

È vietato spostarsi fuori dal proprio comune.

È vietato circolare all’interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria.

Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22.

BAR E RISTORANTI

Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l'asporto.

I bar sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, l'asporto.

NEGOZI

I negozi al dettaglio sono chiusi, salvo quelli di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono chiusi i mercati, tranne le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici.

ATTIVITA' MOTORIA

È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo di mascherina.

È consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

ALTRE ATTIVITA'

I servizi alla persona sono sospesi tranne lavanderie e servizi funerari.

Musei, cinema e teatri sono chiusi. Vietate sagre e feste.