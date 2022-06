Grave incidente stradale questa mattina alle 9.30 in via Alberto Galli a Ostia, sul litorale romano. A seguito del tamponamento con un'auto, un pulmino si è ribaltato su un lato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto quattro anziani dalla lamiere. I feriti sono stati trasportati in codice rosso dal 118 in diversi ospedali. Altre quattro persone sono rimaste ferite.