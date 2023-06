Putin e la giornata tipo: "Dormo poco, faccio sport e lavoro"

Sveglia presto, a volte prestissimo. Un po' di attività fisica e tanto lavoro. Il presidente russo Vladimir Putin in versione 'privata' risponde alle domande in collegamento di un incontro con i rappresentanti delle famiglie numerose. "Come tutti, dormo. Cerco di non rinunciare all'attività sportiva, mi aiuta a lavorare. Dormo poco, 6-7 ore al massimo. Oggi, però, ho dormito molto meno: capita", dice Putin, facendo riferimento ad una giornata iniziata prima del solito, probabilmente per le notizie relative ai nuovi attacchi condotti nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina.

"Non vale la pena probabilmente riepilogare tutta l'agenda, è abbastanza monotona", taglia corto il presidente. E' difficile governare un paese così grande? "Governare la Russia non è difficile, ma è totalmente inutile", dice Putin riproponendo un aforisma che nella storia è stato attribuito a diverse figure. C'è chi azzarda quesiti al limite: "Io più importante di Babbo Natale? Credo che lui sia più importante, è un personaggio che nasce dal bene. E noi siamo tutti peccatori".

I media russi danno spazio anche, ovviamente, a dichiarazioni del presidente russo sull''operazione speciale' in Ucraina: "Sono sicuro che la vittoria sarà nostra, vinceremo. E il nostro Paese alla fine sarà il garante della pace e della sicurezza". "E' così, sarà così, come hai detto. Nessun dubbio perché stiamo difendendo la nostra terra, la nostra gente e i nostri valori. Qui non ci sono dubbi, non c'è niente di cui parlare",.