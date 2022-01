Quirinale 2022, Sessa subentra a Fasano: grandi elettori tornano 1.009

Tornano 1.009 i grandi elettori chiamati al voto da oggi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Sarà Maria Rosa Sessa detta Rossella a subentrare al posto di Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia morto ieri. Lo ha annunciato su twitter il deputato e capogruppo del Pd in commissione Affari Costituzionali, Stefano Ceccanti.

Il deputato deceduto all'età di 71 anni, era stato eletto nella circoscrizione Campania 2 e la subentrante sarà appunto Rosella Sessa, i cui titoli sono stati verificati a tempo di record dalla Giunta per le elezioni della Camera e la cui elezione verrà proclamata in apertura di seduta oggi, per ripristinare il quorum di 1.009 elettori, che era stato stabilito nelle votazioni per il presidente della Repubblica.