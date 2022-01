Quirinale 2022, Sgarbi: "Ho votato Muti, soluzione più semplice è Mattarella bis"

''Ho votato e ho votato Riccardo Muti, non capisco perché mi dovevo astenere...". A rivelarlo è il deputato Vittorio Sgarbi, leader di Rinascimento, e uno dei 12 grandi elettori del centrodestra che hanno partecipato alla quarta votazione di oggi per il Colle, in 'dissenso' rispetto alle indicazioni dei partiti, bianca e astensione. ''Io penso - è il pronostico del critico d'arte - vedendo i voti, che la soluzione più semplice sarebbe il Mattarella bis, che andrebbe bene per tutti...''.

Oggi, in Transatlantico, Sgarbi, soprannominato il 'centralinista di Silvio' per aver fatto scouting quirinalizio a favore di Silvio Berlusconi con l'operazione scoiattolo, è stato anche protagonista di un 'siparietto' su Enrico Letta. ''Ho visto Letta che scappava dai giornalisti e gli ho detto: 'vergogna! Ma dove vai? Chi c... ti credi di essere?'''.