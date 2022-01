Quirinale 2022, 'voti Sanremo': schede per Baglioni, Al Bano e Ruggeri

Al Bano, Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri per il Quirinale. Si avvicina il Festival di Sanremo 2022 e i grandi elettori decidono di scrivere anche i nomi di alcuni cantanti sulle schede per l'elezione del Presidente della Repubblica. La sequenza di schede bianche viene interrotta a intervalli più o meno regolari da un voto sui generis.

Ecco quindi voti per lo scrittore Fulvio Abbate, per Massimo Giletti, conferme per Amadeus, Mauro Corona, Alberto Angela e Giuseppe Cruciani. Un voto anche per Nino Frassica e Christian De Sica. Qualcuno sceglie Giovanni Rana. Nello spoglio, spuntano anche scelte a tema calcistico, con Roberto Mancini, Dino Zoff e Claudio Lotito.