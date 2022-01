Quirinale, centrosinistra verso scheda bianca ai primi voti

Il centrosinistra dovrebbe votare scheda bianca domani alle prime votazioni per il Quirinale. Lo spiegano fonti parlamentari, dopo il vertice tra Letta, Conte e Speranza di stamattina alla Camera. Una decisione definitiva, legata anche alle scelte del centrodestra, verrà presa domani mattina alla nuova riunione delle delegazioni di Pd, M5S e Leu. Il centrosinistra ha fatto sapere di "ragionare" sul nome di Andrea Riccardi per il Quirinale, come "profilo di presidente ideale".

Il Pd calibra le mosse in vista della prima votazione di domani in attesa di quelle del centrodestra su cui, al momento, non ci sarebbero indicazioni. L'incontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini resta in stand by. Si aspetta di capire quale sarà la proposta. E nell'attesa i dem aggiustano la tattica nella partita che finalmente si è aperta con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi. Ovviamente per il Pd la candidatura di Mario Draghi è tutto fuorché uscita di scena. Ma occorrerà arrivarci, se ci si riesce. E si scommette che fino a mercoledì, alla vigilia della votazione in cui il quorum si abbassa, si andrà avanti in un gioco di specchi.

Oggi Enrico Letta riunisce i grandi elettori, Matteo Renzi lo farà domani. "Riunisco i grandi elettori di Iv domani alle 9 - dice a Mezz'ora in più - Martedì sera c'è un'altra riunione, molto più decisiva dei grandi elettori di Italia Viva. In questa ammuina penso che difficilmente venga fuori un nome prima. Al momento è tutta tattica, si capirà meglio qualcosa martedì".

Anche Fratelli d'Italia riunirà domani mattina i suoi 64 grandi elettori, gruppi parlamentari e delegati regionali, per fare il punto della situazione sul Colle dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e l'idea di Matteo Salvini di confrontarsi su una 'rosa' di donne e uomini di alto profilo. Giorgia Meloni valuterà con l'assemblea dei grandi elettori se presentare scheda bianca alla prima votazione o inserire il nome di un candidato.