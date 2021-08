"Raggi nì vax", Calenda e Zingaretti contro sindaca di Roma

Dopo le dichiarazioni della sindaca sul vaccino: "Non sono no vax, ho ancora anticorpi molto alti, il mio medico mi dice che al momento" il vaccino "non è da fare"

Carlo Calenda e Nicola Zingaretti contro Virginia Raggi "nì vax". Il candidato sindaco di Roma e il presidente della Regione Lazio criticano la sindaca della capitale per le dichiarazioni rilasciate a In Onda sul tema dei vaccini. "Ognuno deve sentire il proprio medico e fare quello che gli consiglia. Il tema della vaccinazione deve essere un tema medico", le parole di Raggi che, guarita dal covid, non si è ancora vaccinata: "Non sono no vax, ho ancora anticorpi molto alti, il mio medico mi dice che al momento" il vaccino "non è da fare".

"È davvero grave che la Sindaca della Capitale d’Italia, nel mezzo di una battaglia durissima per mettere in sicurezza il paese, si esprima in questo modo", scrive Calenda su Twitter prima di sottoscrivere le parole pubblicate da Zingaretti: "Fino a oggi conoscevamo i No Vax. La Sindaca, ancora per un mese, della nostra amata capitale ha inaugurato la figura dei “Ni Vax”. Tradotto: non decido su niente come faccio da 5 anni. E i romani pagano", scrive il governatore.