Rc auto, risarcimento: la novità per gli automobilisti

L'automobilista ha diritto ad un giusto indennizzo anche se la somma supera il valore commerciale del veicolo danneggiato. Dalla Corte di Cassazione arriva un importantissimo assist in favore di milioni di automobilisti italiani che subiscono danni alle proprie autovetture a seguito di incidenti stradali. Lo afferma Assoutenti commentando la recente ordinanza della sezione civile della Cassazione che si è espressa a favore del diritto degli assicurati ad ottenere il giusto indennizzo anche quando il valore del risarcimento supera quello commerciale della vettura danneggiata.

"La decisione della Cassazione è di particolare importanza non solo perché riconosce un principio fondamentale nel settore assicurativo, ma perché arriva in un momento di grande crisi del settore automobilistico, dove i prezzi delle auto usate sono schizzati alle stelle a causa della crisi delle materie prime che ha reso pressoché impossibile acquistare un'auto nuova senza subire attese infinite - spiega il presidente Furio Truzzi - Finora gli automobilisti sono stati spinti dalle imprese assicuratrici a rottamare la propria vettura quando i costi delle riparazioni risultavano anti-economici per le compagnie, poiché superiori al valore di mercato dell'auto danneggiata".

Una prassi giudicata "scorretta e lesiva dei diritti dei consumatori", costretti ad acquistare una nuova vettura pur potendo riparare quella incidentata. "Ora la Cassazione mette fine a questa politica assurda delle compagnie di assicurazioni, e gli automobilisti potranno a buon diritto riparare l'auto anche se la compagnia sostiene che ha un valore commerciale troppo basso, evitando di ricorrere alla rottamazione e sostenere l'onere, sempre più impegnativo, di dover acquistare una nuova automobile”, conclude.