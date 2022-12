Read si dimette da Ad gruppo Vodafone, all'italiana della Valle incarico ad interim

Nick Read si dimetterà come amministratore delegato del gruppo Vodafone il 31 dicembre 2022, e sarà poi disponibile come consulente fino al 31 marzo 2023. Lo annuncia una nota del gruppo che spiega che Margherita della Valle, direttore finanziario, è stata nominata amministratore delegato del gruppo ad interim. Della Valle "accelererà l'esecuzione della strategia dell'azienda per migliorare le prestazioni operative e fornire valore per gli azionisti" sottolinea la nota.

Oltre ad essere nominato amministratore delegato del gruppo ad interim, Margherita Della Valle continuerà a operare anche come direttore finanziario del gruppo. Il consiglio ha avviato il processo per individuare un nuovo amministratore delegato del gruppo.