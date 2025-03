Rearm Europe, il nuovo piano europeo per la difesa e la sicurezza comune

La Commissione europea, in risposta al nuovo corso trumpiano in politica estera, ha presentato il Piano Rearm Europe. Ursula Von der Leyen a margine dell’incontro tra i Capi di Stato e di Governo, avvenuto lo scorso 2 marzo a Londa, ha dichiarato: “Siamo in un’era di riarmo e l’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa. Sia per rispondere all’urgenza di agire a breve termine e per sostenere l’Ucraina, ma anche per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi molte più responsabilità per la nostra sicurezza europea”.

Il Piano, strutturato in cinque punti, potrebbe mobilitare circa 800 miliardi di euro di investimenti in difesa in quattro anni. Il primo punto del piano consiste nel “consentire l’uso dei finanziamenti pubblici e della difesa a livello nazionale", sottolinea von der Leyen. “Gli Stati membri sono pronti a investire di più nella propria sicurezza se dispongono di spazio fiscale. Dobbiamo quindi consentire loro di farlo. Ed è per questo motivo che proporremo di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità e crescita", ha aggiunto. Questo, prosegue, "consentirà agli Stati membri di aumentare significativamente le spese per la difesa senza innescare la procedura per i disavanzi eccessivi. Pertanto, se gli Stati membri aumentassero la spesa per la difesa in media dell’1,5% del Pil, ciò potrebbe creare uno spazio fiscale di quasi 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni.

Il secondo punto "sarà un nuovo strumento” che fornirà 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri per investimenti nella difesa. "Si tratta fondamentalmente di spendere meglio e di spendere insieme. E stiamo parlando di ambiti di capacità paneuropei come, ad esempio, la difesa aerea e missilistica, i sistemi di artiglieria, i missili e le munizioni, i droni e i sistemi antidrone, ma anche di rispondere ad altre esigenze, dalla mobilità informatica a quella militare, ad esempio. Ciò aiuterà gli Stati membri a mettere insieme la domanda e ad acquistare congiuntamente" e ha aggiunto la Presidente "con queste attrezzature, gli Stati membri possono aumentare in modo massiccio il loro sostegno all’Ucraina. Quindi, equipaggiamento militare immediato per l'Ucraina. Questo approccio di appalti congiunti ridurrà anche i costi, ridurrà la frammentazione, ma aumenterà l’interoperabilità e rafforzerà la nostra base industriale di difesa".

Oltre alla clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità e ad un nuovo strumento da 150 miliardi "il terzo punto è utilizzare il potere del bilancio dell’Ue e c’è molto che possiamo fare in questo ambito nel breve termine per indirizzare più fondi verso investimenti legati alla difesa", ha affermato von der Leyen. È per questo motivo, ha proseguito la Presidente "che posso annunciare che proporremo ulteriori possibilità e incentivi affinché gli Stati membri decidano se utilizzare i programmi della politica di coesione per aumentare la spesa per la difesa. L’Europa è pronta ad assumersi le proprie responsabilità. L’Europa potrebbe mobilitare quasi 800 miliardi di euro di spese per la difesa per un’Europa sicura e resiliente. Naturalmente continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner nella Nato" ha ribadito.

Gli ultimi due ambiti di azione mirano a mobilitare il capitale privato accelerando l’Unione del risparmio e degli investimenti e attraverso la Banca europea per gli investimenti. "L’aumento degli investimenti pubblici è indispensabile. Ma non sarà sufficiente da solo. Dobbiamo garantire che le nostre imprese e le nostre industrie abbiano il miglior accesso possibile al capitale e ai finanziamenti, per portare le loro soluzioni a livello industriale e garantire un’ottimale copertura finanziaria lungo l’intera catena produttiva, dalla ricerca e sviluppo alla consegna", ha dichiarato ancora la presidente della Commissione Ue. Per assicurarsi che i miliardi di risparmi degli europei vengano investiti nei mercati all’interno dell’Ue è "fondamentale completare l’Unione dei mercati dei capitali", ha rimarcato. Questa misura da sola "potrebbe attrarre centinaia di miliardi di investimenti aggiuntivi ogni anno nell’economia europea, rafforzandone la competitività”.

Diverse sono state, in Italia, le reazioni alla presentazione del Piano Ream Europe della Presidente vor den Leyen. Sia maggioranza che opposizione hanno visto i leader di partito esprimere posizioni differenti riguardo al Piano. All’interno della maggioranza, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la propria contrarietà all’adozione del Piano e all’idea di finanziare nuove spese militari ricorrendo all’indebitamento, riformando idealmente l’asse con il Movimento 5 stelle e con il suo leader Giuseppe Conte che ha parlato di una “furia militarista” dell’UE. Conte, infatti, ha ribadito la sua critica, definendo inaccettabile l’idea che l’Italia possa destinare fino a 30 miliardi alla difesa, mentre stanzia solo 3 miliardi per contrastare il caro vita e il caro bollette. Diversa invece la posizione di Forza Italia, espressa attraverso le parole del suo segretario nazionale, Antonio Tajani, il quale invece, ha difeso l’operato della Commissione Europea dalle critiche della Lega. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il suo europeismo è convinto e che, se ritenesse l’esecutivo italiano contrario ai valori europei, non ne farebbe parte. Riguardo alle divergenze con Salvini sull’esercito europeo, Tajani ha ribadito la propria posizione favorevole, ricordando che Forza Italia ha sempre sostenuto l’idea di una difesa comune dell’UE.

Spetterà ora alla premier Giorgia Meloni trovare una sintesi tra le diverse posizioni emerse all’interno della maggioranza e presentare un orientamento chiaro dell’Italia sul piano di riarmo europeo.

Sul fronte delle opposizioni, oltre alla posizione contraria del Movimento 5 stelle, anche il Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra contestano il progetto, mentre Azione e Italia Viva si schierano a favore. All’interno del PD, inoltre, si è accesa una discussione tra le varie anime che compongono il partito: da un lato la segretaria Dem, Elly Schlein, si dice contraria all’adozione del Piano affermando che non rappresenta la soluzione adeguata, alimentando così ulteriori divisioni interne e nel gruppo dei socialisti europei. Le sue critiche hanno trovato il sostegno dell’ala più a sinistra del partito, con esponenti come Andrea Orlando e Roberto Speranza che condividono le sue perplessità. Anche l’area più moderata ha sollevato alcuni dubbi, pur riconoscendo la necessità di rafforzare la difesa comune. Lorenzo Guerini, infatti, ha parlato della necessità di apportare modifiche al piano von der Leyen, pur ribadendo che il rafforzamento della sicurezza europea è un obiettivo imprescindibile.Il dibattito interno al PD è proseguito, con interventi di figure di spicco come Dario Franceschini e Paolo Gentiloni. Il primo ha difeso la posizione di Schlein, sottolineando che il piano della Commissione Europea deve essere profondamente rivisto perché non porta alla costruzione di un sistema di difesa comune, ma rischia solo di potenziare singolarmente le forze armate nazionali, per di più attingendo ai fondi di coesione. Gentiloni, invece, ha espresso un parere diverso, definendo il progetto di von der Leyen un primo passo nella giusta direzione. Secondo l’ex-premier, il piano è certamente migliorabile, ma è sbagliato dipingerlo come un’iniziativa bellicista. Diversa invece la posizione di Azione e Italia Viva, i due partiti centristi che si schierano a favore del piano.