Reddito cittadinanza, Durigon: "Laureati facciano anche i camerieri"

Il percettore del reddito di cittadinanza non deve essere ''schizzinoso'' sull'offerta del lavoro. Lo afferma il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo su Radio 24. ''Qualsiasi persona anche laureata, a cui offrono un posto anche per fare il cameriere, casomai vicino casa, è giusto che in qualche modo lo vada a completare, altrimenti non capisco perché deve prendere dei soldi pubblici'', le parole del sottosegretario. Nei prossimi mesi sarà varato un decreto, le cui ''norme servono a indirizzare tutte persone che possono avere un lavoro, a mettersi in gioco e non rimanere inattivi perché il reddito stava creando questo sistema culturale''. ''Chi riceve soldi pubblici non può rifiutare nessuna tipologia di offerta che riguardi in contratto collettivo nazionale'', conclude.