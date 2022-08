Regionali Sicilia, Armao candidato Terzo Polo

Lo annunciano in una nota congiunta Azione e Italia Viva

Sarà Gaetano Armao, attuale vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'Economia, il candidato presidente del Terzo Polo per le prossime elezioni regionali siciliane. Lo annunciano in una nota congiunta Azione e Italia Viva. "Siamo molto grati a Gaetano di aver accettato la candidatura - prosegue la nota dei due partiti -. La sua è una figura di alto profilo e rappresenta un'offerta di competenza e concretezza per i siciliani mentre sia il centrodestra e il centrosinistra sono alle prese con teatrini, divisioni e veti incrociati. La Sicilia e i suoi cittadini meritano molto di più".