ReiThera: "Stop Corte dei Conti mette a rischio sviluppo vaccino"

"L'inaspettata interruzione" dei finanziamenti per la sperimentazione del vaccino 'italiano' anti Covid di ReiThera "rischia di compromettere l'iter di realizzazione del vaccino e pregiudicare la società stessa". Lo afferma l'azienda di Castel Romano, commentando le motivazioni pubblicate ieri dalla Corte dei Conti.

Le motivazioni "riguardano aspetti tecnici non di competenza della società. L'azienda si è limitata a eseguire quanto di volta in volta indicatole in questo percorso molto lungo" sottolinea ReiThera in una nota.