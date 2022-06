Renzi e l'ironia su Di Maio: "Farnesina per lui meglio del Cepu"

Il leader Iv: "Una conversione così non si vedeva dai tempi di Saulo che cambiò nome in Paolo, ora Giggino si chiamerà Arnaldo?"

Ironia di Mattero Renzi sul cambio di rotta di Luigi Di Maio che ha portato alla scissione del Movimento 5 stelle e alla nascita di 'Insieme per il futuro'. "Ci sono delle spettacolari conversioni. Era dal tempo della conversione di san Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di Maio. La Farnesina a Di Maio ha fatto bene, non so quanto Di Maio abbia fatto bene alla Farnesina ma è secondario, ma la Farnesina è stata meglio del Cepu, un corso di recupero straordinario. Paolo cambia nome, si chiama Saulo, arriva, si converte si chiama Paolo. Giggino come si cambierà di nome? Arnaldo (Forlani)? Mariano (Rumor)?", affermato Renzi, ospite a Rapallo del convegno dei Giovani industriali.

Cuneo fiscale

Il leader di Italia Viva interviene poi anche nel dibattito sul taglio del cuneo fiscale. "Tutti parlano, quando è toccato a noi l'abbiamo fatto", ricorda. "Quando noi siamo stati al Governo sono arrivati gli 80 euro, è arrivata l'abolizione dell'Irap sulla componente costo del lavoro e altre misure. Sarebbe interessante chiedere a tutti quelli che fanno promesse cosa hanno fatto prima per sostenere il lavoro. Ad esempio - incalza Renzi - Salvini parla di sostenere il lavoro, ma con quota 100 ha distrutto un pezzo di economia, Conte - conclude - l'ha distrutta tutta con il reddito di cittadinanza".