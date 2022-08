Renzi: "Letta segretario Nato? Russi arrivano in Portogallo..." - Video

"Ho sentito che Letta ambisce alla segreteria generale della Nato. Se ha questa capacità strategica, tempo sei mesi i russi arrivano in Portogallo". E' la battuta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al festival di Pietrasanta La versiliana.

La battuta non piace ai dem. "Capisco che Renzi sia in campagna elettorale con Calenda e vedo anche che, dopo essere stato segretario del Pd, il suo obiettivo sia quello di colpire solo e soltanto il Pd. Ma anche l’obiettivo politico piú irragionevole e il risentimento personale piú incontrollato non giustificano in alcun modo il livore con cui Renzi si scaglia contro Letta. Il suo commento sui russi che raggiungerebbero il Portogallo se Letta fosse segretario generale della Nato entra di diritto nella top ten delle frasi piú squallide e infelici di questa campagna elettorale. Noi non risponderemo allo squallore con lo squallore, preferendo concentrarci sulle risposte da dare ad un paese che deve riconquistare fiducia nella politica e nelle istituzioni. Nonostante le pessime prove che provengono da ex leader risentiti", dice Andrea Romano del Pd.