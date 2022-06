RETROFUTUR, LA NUOVA SFILATA DI LINGERIE FRANCESE TUTTA DA SCOPRIRE!

PARIGI, 30 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Per la sua terza edizione, Promincor-Lingerie Française, Associazione per la promozione delle Industrie di Corsetteria, e il DEFI, Comitato di Promozione e Sviluppo per l'Abbigliamento, hanno presentato il loro nuovo spettacolo RETROFUTUR il19 giugno 2022 nel leggendario Théâtre Marigny nel cuore di Parigi, riscontrando un grande successo.

Per assistere allo spettacolo di Lingerie Française in replay: https://youtu.be/cluffIYMMWA

I dieci marchi più prestigiosi di Lingerie Française, ANTIGEL, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, PASSIONATA, LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ, MAISON LEJABY E SIMONE PÉRÈLE, si sono riuniti per presentare le loro collezioni durante una sfilata eccezionale in omaggio al know-how e alla creatività della lingerie francese riconosciuta in tutto il mondo.

Condividendo gli stessi valori e la stessa eredità dell'antichissima professione della corsetteria, si esprimono all'unisono in uno show che collega il passato al futuro come un'ode alla libertà e alla fiducia in sé stessi. Dal corsetto al reggiseno, simbolo di emancipazione, dall'ultra sexy alla ricerca del massimo comfort, la lingerie francese ha sempre stravolto i codici in una costante ricerca di audacia e perfezione attraverso una meticolosa lavorazione artigianale, al fine di sublimare tutti i corpi e conquistare tutti i cuori.

Questo spettacolo è stato orchestrato dall'agenzia Yo Luxury Events e dal suo fondatore Yorick Levesque, mentre la coreografia è firmata da Cécile Chaduteau.

«Nonostante le difficoltà e i venti contrari degli ultimi anni, i marchi di Lingerie Française sono stati in grado di adattarsi, innovare, creare ed evolvere per offrire ancora e sempre collezioni che hanno un significato e una storia da raccontare per sublimare la bellezza delle donne in tutto il mondo», afferma Alain de Rodellec, Presidente di Promincor - Lingerie Française

Ricordiamo che, nonostante la crisi sanitaria, le esportazioni francesi di lingerie nel 2021 ammontano a 658 milioni di euro. Con una ripresa dinamica nel primo trimestre del 2022, le esportazioni di lingerie francese hanno raggiunto i 173 milioni di euro nel suddetto periodo.

