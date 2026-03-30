circle x black
Cerca nel sito
 

Revisione delle politiche di coesione: le dichiarazioni del Capo del Governo

30 marzo 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell’ambito della revisione di medio termine delle politiche di coesione dell’Unione europea, l’Italia ha ottenuto una rimodulazione complessiva di 7 miliardi di euro, all’interno dei 34,6 miliardi che gli Stati membri hanno complessivamente richiesto di riallocare. Le modifiche approvate consentono di destinare nuove risorse a settori ritenuti prioritari, come il sostegno alla competitività delle imprese, gli interventi in ambito energetico e la realizzazione di alloggi accessibili e sostenibili. In una nota diffusa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando come l’Italia abbia sempre sostenuto la necessità di maggiore flessibilità e semplificazione nell’utilizzo dei fondi europei, al fine di garantirne un impiego più efficace. In questo quadro si inserisce anche la riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, volta a migliorare la capacità degli Stati membri di programmare e utilizzare in modo strategico le risorse disponibili. La nota ha inoltre ribadito che il Governo italiano continuerà a lavorare per implementare pienamente i fondi europei, valorizzandoli come strumenti essenziali per sostenere la crescita economica e lo sviluppo del Paese.

CTA

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
revisione politiche di coesione fondi europei crescita economica sviluppo del Paese
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza