Revisione delle politiche di coesione: le dichiarazioni del Capo del Governo

Nell’ambito della revisione di medio termine delle politiche di coesione dell’Unione europea, l’Italia ha ottenuto una rimodulazione complessiva di 7 miliardi di euro, all’interno dei 34,6 miliardi che gli Stati membri hanno complessivamente richiesto di riallocare. Le modifiche approvate consentono di destinare nuove risorse a settori ritenuti prioritari, come il sostegno alla competitività delle imprese, gli interventi in ambito energetico e la realizzazione di alloggi accessibili e sostenibili. In una nota diffusa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando come l’Italia abbia sempre sostenuto la necessità di maggiore flessibilità e semplificazione nell’utilizzo dei fondi europei, al fine di garantirne un impiego più efficace. In questo quadro si inserisce anche la riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, volta a migliorare la capacità degli Stati membri di programmare e utilizzare in modo strategico le risorse disponibili. La nota ha inoltre ribadito che il Governo italiano continuerà a lavorare per implementare pienamente i fondi europei, valorizzandoli come strumenti essenziali per sostenere la crescita economica e lo sviluppo del Paese.

Il comunicato del Governo