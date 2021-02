Rider, Procura Milano alle aziende: obbligo di assumere 60mila lavoratori

Ammende per 730 milioni di euro e obbligo di assumere 60mila rider. Sono i numeri dell’inchiesta che coinvolge le principali piattaforme di consegna di cibo e che ha portato la procura di Miano a indagare sei persone. L’indagine - coordinata dall’aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Maura Ripamonti - ha preso in considerazione l’intero territorio nazionale e ha affrontato la sicurezza non solo dal punto di vista giuridico, ma anche sul piano assicurativo e contributivo servendosi del contributo dei carabinieri specializzati in materia di lavoro, Inail e Inps. "L’indagine si è imposta rispetto a un fenomeno sotto gli occhi di tutti. Capita a chiunque di osservare la situazione di modesta sicurezza in cui sono costretti i rider privi di abbigliamento adeguati o biciclette senza fari. La presenza di incidenti e infortuni ci ha imposto di andare a verificare quale tipo di rapporto di lavoro ci fosse e su chi gravasse l’onere della sicurezza del lavoratore". Imponente lo sforzo degli inquirenti che ha permesso attraverso formulari standard di sentire fino a mille fattorini al giorno e "di fotografare una realtà identica sovrapponibile in piccole e grandi città".

Il lavoro "viene assegnato dalla piattaforma in modo proporzionale all’attività, quindi se ti ammali o intendi riposare immediatamente le tue quotazioni scendono e vieni chiamato di meno. Il lavoro ha ritmi insostenibili, con tutele francamente inaccettabili". Un tema che sul fronte della sicurezza ora obbliga le aziende coinvolte "a sottoporre i lavoratori a visita medica per accertarne l’idoneità, alla dotazione di mascherine e a fornire mezzi di trasporto idonei".