Rifiuti tossici Ohio, Erin Brockovich in pressing su Biden

Erin Brockovich, l'attivista per l'ambiente resa celebre dal film interpretato da Julia Roberts nel 2000, scende in campo in difesa dei cittadini di East Palestine, la località dell'Ohio dove il 3 febbraio scorso è deragliato un treno contenente rifiuti chimici tossici. Per Brockovich l'amministrazione di Joe Biden deve "fare di più" per proteggere la cittadinanza dagli effetti dell'enorme incendio che si è sviluppato intorno ala zona dove sono deragliati 50 vagoni, 20 dei quali contenenti il materiale chimico tossico ed infiammabile.

Per evitare un'esplosione, lo scorso 6 febbraio le autorità hanno deciso di ricorrere all'incendio controllato del materiale tossico, che ha provocato una densa colonna di fumo nero. L'Epa, l'agenzia ambientale federale, ha dichiarato la zona sicura, l'ordine di evacuazione è stato ritirato, ma i media parlando di migliaia di pesci morti, gli allevatori denunciano la morte dei loro animali e i residenti denunciano problemi respiratori.

"E' vinile di cloruro, è nell'aria, i pesci stanno morendo", ha affermato Brockovich intervistata da NewsStation, mettendo in dubbio la dichiarazione dell'Epa ed esortando i residenti di East Palestine a seguire il proprio istinto e non le rassicurazioni del governo.

"La comunità deve agire per se stessa - ha aggiunto - se non vi sentite al sicuro, allontanatevi dal pericolo, se non credete al fatto che tutto sia a posto, fidatevi di voi". E inoltre ha invitato a "documentare tutto quello che succede alla vostra salute, registrate i pesci che stanno morendo".

L'attivista - che è stata l'artefice della causa contro la Pacific Gas & Electric per la contaminazione con cromo esavalente delle acque della città di Hinkley in California che si concluse nel 1996 con il colosso dell'energia costretto a pagare 333 milioni di dollari ai più di 600 residenti - ha poi chiesto all'amministrazione Biden "di essere più coinvolta in questo deragliamento in Ohio".

"Noi contiamo su di voi per rompere la catena di un'amministrazione dopo l'altra che chiudono gli occhi", ha aggiunto. "Fare meglio del suo predecessore non vuol dire fare abbastanza", ha concluso in un tweet rivolgendosi direttamente al presidente Biden.