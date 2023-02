Rihanna ha rivelato di essere incinta per la seconda volta durante l'attesissimo spettacolo di apertura del Super Bowl 2023. La cantante barbadiana, che ha scelto di non coinvolgere nessun ospite speciale allo State Farm Stadium di Glendale in Arizona, ha dato il via all'esibizione dal vivo, la sua prima dopo sette anni, sospesa in alto sopra e vestita completamente di rosso. Con uno sguardo complice alla telecamera, ha aperto la giacca e si è accarezzata la pancia pronunciata, con i fan che hanno ipotizzato che la mossa fosse un annuncio di gravidanza. La notizia è stata poi confermata dal suo staff.

In precedenza Rihanna aveva accennato al fatto che l'esibizione sarebbe stata un affare di famiglia, affermando che era "importante" che suo figlio la guardasse. In un'intervista separata con Total Access NFL, aveva detto che stava "pensando di portare qualcuno". I fan hanno potuto alcuni dei suoi più grandi successi tra cui 'Bitch Better Have My Money', 'We Found Love' e 'Umbrella', oltre a due brani registrati con il controverso rapper Kanye West, suonati uno dietro l'altro. West, che di recente ha fatto parlare di sé ed è finito sotto tiro per una serie di commenti antisemiti, ha partecipato a 'Run This Town', scritta dal suo ex mentore Jay-Z.

Per tutta la durata dell'esibizione Rihanna ha dominato il palco, passeggiando su e giù in mezzo a un esercito di ballerini vestiti con felpe bianche e pantaloni della tuta.

Tra i volti noti avvistati tra la folla dello stadio da 63.000 posti c'erano anche Jay-Z, Floyd Mayweather, Adele e Sir Paul McCartney, che nel 2005 era stato protagonista dell'halftime show del Super Bowl.

La cantante aveva detto che l'esser diventata mamma di un bimbo che oggi ha nove mesi l'aveva incoraggiata a tornare sul palco: "Quando diventi mamma, c'è qualcosa che ti fa sentire come se potessi conquistare il mondo", ha detto durante la conferenza stampa pre-partita. "E il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi: da una parte ti fa paura, ma dall'altra è la sfida più grande di tutte, ed è importante che mio figlio lo veda", ha aggiunto.

"Quindi, per quanto sia stato spaventoso, perché non salivo sul palco da sette anni, c'è qualcosa di esaltante nella sfida di tutto questo", ha sottolineato.