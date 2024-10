Riunione straordinaria dei Ministri degli esteri UE: i 5 punti del discorso di Tajani

In merito alla situazione in Libano e a Gaza è stata indetta una riunione straordinaria dei Ministri degli esteri dell’Unione europea. La posizione del Governo italiano è stata sintetizzata in cinque punti esposti dal Ministro Antonio Tajani ai suoi colleghi europei. Dopo aver rimarcato la crescente preoccupazione del Governo per le conseguenze del conflitto in corso e ribadito l’impegno dell’Italia nell’alleviare le sofferenze dei civili, il Ministro ha esposto la sua posizione in 5 punti principali: invio di nuovi aiuti umanitari alla popolazione libanese; possibilità di evacuazione coordinata dei cittadini italiani ed europei dal Libano; sostegno ed eventuale rafforzamento della missione Unifil, a fronte della richiesta fatta a Israele di salvaguardia per i militari Onu; conferma della richiesta di cessate il fuoco e sostegno ad un accordo politico per l’elezione del nuovo presidente in Libano.

