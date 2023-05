Rixi in visita a Singapore

Il Vice Ministro per i Trasporti e per le Infrastrutture Edoardo Rixi si è recato a Singapore il 24 e 25 maggio per esplorare nuove opportunità di collaborazione tra i nostri porti ed aziende nei settori della logistica e della mobilità sostenibile. L’incontro con il ministro dei Trasporti di Singapore S. Iswaran ha consentito un confronto sul ruolo di hub marittimo globale di Singapore e su come l’Italia intende rafforzare la sua centralità nelle rotte marittime che collegano Asia ed Europa migliorando le proprie infrastrutture, incluso quelle digitali. Tra le possibili iniziative, sono state poste le basi per lo sviluppo di corridoi verdi e digitali che uniscano la Città-Stato ai porti italiani.

Nel corso dei colloqui con i vertici delle principali autorità di trasporto di Singapore, la Land Transport Authority e la SBS Transit, si è discusso di possibili partnership tra le nostre aziende su soluzioni intelligenti e sostenibili per il sistema di trasporto individuate dall’ultimo Land Transport Masterplan 2040 di Singapore, cosi’ come della partecipazione congiunta a progetti in paesi terzi. Di estremo interesse la visita al nuovo terminal portuale completamente automatizzato di Tuas, gestito da Psa Singapore, leader mondiale nella logistica per il transhipment, presente da molti anni anche nei porti di Genova e Venezia.

Rixi si è poi riunito con un gruppo selezionato di imprenditori italiani presenti a Singapore organizzato dalla locale Camera di Commercio, prima di concludere la missione con un passaggio alla fiera Vinexpo per un saluto alle oltre cento aziende italiane presenti dal Veneto alla Sicilia, inclusa un’importante rappresentanza di produttori dell’Emilia Romagna. “Quella del Vice Ministro Rixi è la terza visita di un membro di governo nei primi cinque mesi dell’anno. Un messaggio di elevata attenzione verso quest’area e Singapore che rafforza l’attività delle aziende italiane già presenti e apre a nuove opportunità di collaborazione. L’ambizione dell’Italia a diventare nel campo dei trasporti, della logistica, così come in quello dell’energia, hub del Mediterraneo, ci spinge ad accrescere la connettività -anche digitale -con altri hub regionali, tra cui Singapore", ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani.