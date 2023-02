"Cari amici, riguardo me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando". Così Roby Facchinetti, su Twitter, commenta la rapina subita domenica sera nella sua casa di Bergamo.

