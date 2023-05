Roland Garros, per Sinner terzo turno a un passo

Un inizio di torneo senza troppe insidie per Jannik Sinner al Roland Garros 2023. Dopo aver superato agevolmente Muller, il numero uno d’Italia si prepara a fronteggiare Daniel Altmaier nel secondo turno dello slam parigino.

Un match senza storia secondo i bookmaker: la vittoria dell’altoatesino è infatti vista a 1,08 su Goldbet e 888sport, mentre quella del suo avversario oscilla tra 7,60 e 8,50. Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,19 contro il 4,20 di Altmaier. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 in favore dell’azzurro a 1,59, seguito dal 3-1 a 3,40. Sfida difficile per Giulio Zeppieri, impegnato contro Casper Ruud dopo la vittoria su Bublik: la vittoria dell’italiano vale 7,60 la posta, rispetto a quella del norvegese a 1,08. Match favorevole sulla carta per Andrea Vavassori, che affronta Genaro Alberto Olivieri ed è offerto vincente a 1,39, contro il suo avversario a 2,90. Nelle quote per il vincente del torneo, il trionfo di Sinner paga 9 volte la posta. Il favorito è Carlos Alcaraz a 2,25, davanti a Novak Djokovic a 3,25.