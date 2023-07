Roma, Abraham si opera

Spezia: tanti assenti lo spareggio con il Verona

Sarà uno Spezia con tante defezioni quello che domenica affronterà il Verona nello spareggio salvezza. Potrebbero essere addirittura nove le assenze con cu il tecnico Leonardo Semplici potrebbe dover fare i conti. Il tecnico è già certo di dover fare a meno degli squalificati Gyasi e Amian e degli acciaccati Zovko, Holm, Moutinho, Caldara, Bastoni, Beck e Maldini.

Rischiano di saltare la sfida in programma domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia anche i vari Ekdal, Agudelo e Verde, non al top della condizione fisica. Sull'out di destra, Semplici potrebbe essere costretto a rispolverare Salva Ferrer, quest'anno impiegato appena 5 volte in campionato e mai da titolare. Tra i pali dovrebbe rivedersi Dragowski mentre in attacco Nzola farà reparto con Shomurodov.

Abraham operato: la nota ufficiale

Tammy Abraham si è operato. Dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato contro lo Spezia, l'attaccante inglese oggi è finito sotto i ferri: lo stop sarà di almeno sei-sette mesi. Di seguito la nota ufficiale della Roma:

Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

L’intervento, effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo.

Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del Club.

Under 21, Kean costretto a lasciare la Nazionale

L’Italia Under 21 perde Moise Kean. Nel percorso di preparazione verso gli Europei di giugno il ct Nicolato non avrà dunque a disposizione l'attaccante della Juventus. Ancora da chiarire nello specifico il motivo principale che ha portato a questa decisione.

Un uomo in meno in vista dello stage di preparazione all’Europeo che inizierà il prossimo 21 giugno. Tra mercoledì 7 e lunedì 12 giugno gli azzurrini lavoreranno per guadagnarsi un posto nell’elenco definitivo dei 23 convocati, pronti per essere ufficializzati il 13 giugno.

Jorginho trona in Serie A?

Tra i desideri di mercato di Maurizio Sarri per la Lazio che l'anno prossimo tornerà a giocare in Champions League, Jorginho potrebbe tornare in serie A. Per il ritorno nella massima competizione europea, infatti, il club biancoceleste avrà bisogno di calciatori di esperienza e qualità.

L'identikit di Jorginho, giocatore che Sarri ha allenato a Napoli prima di raggiungerlo al Chelsea, rispetterebbe alla perfezione le esigenze del centrocampo biancoceleste. Il giocatore sarebbe disposto a tornare in Italia ed il patron Claudio Lotito sarebbe pronto a fare un sacrificio per portare a Roma il giocatore che ha ancora un anno di contratto con l'Arsenal.

Fantacalcio.it per Adnkronos