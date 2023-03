Roma, chiesti 20 anni per Carlomosti: boss tra droga, estorsioni e tortura

La Procura di Roma ha chiesto la condanna, in abbreviato, a 20 anni per Daniele Carlomosti, ritenuto a capo dell'organizzazione criminale a La Rustica, dedita a traffico di droga ed estorsioni. Il pm della Dda Edoardo De Santis, al termine della requisitoria oggi in aula Occorsio, ha chiesto inoltre una condanna a 16 anni per il braccio destro di Carlomosti, Fabio Pallagrosi e 10 anni e 8 mesi per Armando De Propris, padre di Marcello, condannato a 25 anni per l'omicidio di Luca Sacchi. In totale per 13 imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono state sollecitate condanne per oltre 140 anni. Le accuse vanno, a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni.

Tra i reati contestati a Carlomosti c'è anche quello di tortura: l'uomo aveva allestito una vera e propria 'camera delle torture', ''con teli di plastica'', dove fu portato un uomo che aveva un debito di oltre 60mila euro per una fornitura di droga non pagata. Come si legge nel capo di imputazione, l'uomo era stato privato della sua libertà personale, legato, spogliato e costretto a stendersi sui teli ''impedendogli di allontanarsi e sottoposto a gravi minacce di morte e gravi violenze fisiche per circa 6 ore, durante le quali era stato picchiato alla testa e in più parti del corpo, privato della possibilità anche di bere''. Le sue condizioni, secondo l'atto d'accusa, ''venivano poi mostrate ai suoi familiari e amici. In un altro episodio di estorsione contestato a Carlomosti e al suo braccio destro, il capo dell'organizzazione, per riavere soldi che aveva prestato, diceva al telefono: ''ti scarico un nove in bocca, sgozzo tua madre…butto tua madre dalla finestra''.

A smantellare l'organizzazione della Rustica, quartiere della periferia est della Capitale, nel maggio dello scorso anno, sono stati i carabinieri del comando provinciale di Roma. Le indagini, coordinate dalla Dda capitolina, partirono da una gambizzazione avvenuta nel novembre 2017 e dai dissidi interni e culminati con il tentato omicidio di Simone Carlomosti: in quell'occasione Daniele gli sparò più colpi di pistola dal balcone di casa. Del gruppo della Rustica ne parlava anche Massimo Carminati, come emerso in un'ordinanza cautelare sull'inchiesta 'Mafia Capitale': parlando dell'organizzazione capeggiata da Carlomosti, l'ex Nar diceva 'quelli so' brutti forti compà''. La sentenza del gup di Roma è attesa per il 14 luglio.