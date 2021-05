Roma comunali, Bertolaso: "Fare il sindaco sarebbe stato un sogno ma ormai sono fuori quota"

Comunali a Roma, Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, torna a parlarne sollecitato dai giornalisti a margine della vaccinazione della Nazionale femminile a Palazzo delle Scintille.

"Ringrazio l’onorevole Salvini e mi fa piacere che abbia tanta stima e fiducia nei miei confronti. Per me sarebbe stato un sogno, ma ormai io sono fuori quota per queste avventure" ha detto Bertolaso, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità, da parte sua, di decidere di candidarsi a sindaco di Roma per il centrodestra.

"E' un no a malincuore - ha affermato - ma che deriva dalla consapevolezza di essere ormai una persona di una certa età che è bene che faccia largo ai giovani". Probabilmente, ha aggiunto, Salvini "sta sopravvalutando quelle che sono le mie capacità e le mie competenze. Lo ringrazio, è un'attenzione che mi lusinga, ma io ho fatto la mia scelta, sto vaccinando in Lombardia e quando finirò finalmente potrò dedicarmi a fare il nonno. Credo - ha concluso - che Roma meriti forze giovani, motivate, esperte e appassionate che abbiano da dedicare tutta la loro vita alla città più bella del mondo".