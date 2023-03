Roma, frattura alla mano destra per Belotti

L'attaccante della Roma Andrea Belotti ieri, nella gara di Europa League con la Real Sociedad, ha riportato una frattura al quarto metacarpo della mano destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura.

Per quanto riguarda, invece, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, costretto a uscire per un colpo alla testa durante la gara di Coppa, è stato dimesso, in seguito agli esami effettuati che hanno escluso ulteriori lesioni. La ferita lacero contusa in zona fronto-parietale di Pellegrini ha richiesto un procedimento di sutura con l'applicazione di 30 punti.