Roma, Gualtieri al lavoro sulla Giunta: salgono le quotazioni di Cicculli

Tra colloqui telefonici e incontri con le forze politiche della coalizione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri continua a lavorare alla sua Giunta che potrebbe essere presentata all’inizio della prossima settimana. All’indomani di Europa verde, Psi e Demos, oggi è stata la volta della lista Civica con l’incontro con il coordinatore Alessandro Onorato. Forte del 5,4% ottenuto, i nomi di Onorato e della capolista Monica Lucarelli sono dati in pole per un posto in Giunta. Nel borsino giornaliero sulla squadra entra il nome di Monica Cicculli di Sinistra Civica Ecologista, lista targata Ciaccheri-Fassina, mentre restano stabili le quotazioni delle docente della Sapienza Laura Ricci all’Urbanistica e Marino Sinibaldi alla Cultura. Sembra invece tramontata l’ipotesi dell’attuale presidente dell’Agenzie delle Entrate Ernesto Maria Ruffini al Bilancio.