Roma: in metro, 'Museo della Liberazione' diventa 'Muse della iperazione'...

'Museo della Liberazione'? Non più, almeno per chi volesse attenersi alle indicazioni sulle banchine della fermata 'Manzoni' della linea A della metropolitana a Roma, sia in direzione Battistini che in direzione Anagnina.

Via una vocale finale, via una consonante iniziale, cambiata un'altra consonante... e 'Museo della Liberazione' diventa improvvisamente 'Muse della iperazione': dai ricordi partigiani a una sorta di richiamo neo-futurista.

Il tutto è frutto di un blitz, visto che la scritta è identica in tutti gli otto punti, quattro per parte nelle due direzioni di marcia della metropolitana. Un blitz goliardico dal sapore amaro o più colpevolmente di stampo neo-fascista.

(di Enzo Bonaiuto)