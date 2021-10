L'annuncio dell'ex candidato a sindaco per il centrodestra, sconfitto al ballottaggio

Enrico Michetti, ex candidato a sindaco di Roma per il centrodestra e sconfitto al ballottaggio da Gualtieri, si dimette da consigliere comunale. Ora la priorità, annuncia, è "l'aggiornamento di amministratori e funzionari pubblici per valorizzare le risorse umane della Pa".