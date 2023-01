Roma, molotov davanti commissariato: ipotesi anarchici

Una molotov è stata lanciata nella notte nel parcheggio del distretto di polizia Prenestino a Roma. A dare l'allarme è stato l'agente di guardia. Le fiamme sono state immediatamente spente e non ci sono stati danni alle auto né feriti. Secondo le prime ipotesi potrebbe esserci un collegamento con le proteste di ieri sera degli anarchici a Trastevere contro il 41 bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito.

Sono 41 le persone denunciate dalla polizia per i disordini alla manifestazione di ieri. Circa un centinaio di manifestanti si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio a piazza Trilussa per protestare contro il 41 bis, regime a cui è sottoposto Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali da oltre 10 anni e da tre mesi in sciopero della fame. Dopo momenti di tensione e scontri con le forze dell'ordine, i manifestanti si erano dispersi nelle vie di Trastevere mettendo in atto azioni di vandalismo. Gli anarchici sono stati successivamente individuati dalla polizia che li ha seguiti fino a via dei Panieri dove i manifestanti si erano asserragliati all'interno di un garage. A quel punto sono stati tutti portati in Questura, identificati e denunciati, al termine delle indagini della Digos di Roma