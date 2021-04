Rubrica Speakers’ Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers’ Corner del Centro Studi Borgogna – venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 – dal titolo “Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB”.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d’Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB.

L’incontro si pone l’obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L’aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l’incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui “nuovi” assetti di controllo endosocietari.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

