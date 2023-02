Russia: giornalista incriminata per discredito militari, 'amore e amicizia più forti guerra'

La giornalista russa Yulia Starostina è stata incriminata formalmente di discredito delle forze armate per aver detto che "l'amore e l'amicizia sono più forti della guerra" in un reportage per l'emittente indipendente Dozhd Tv, chiusa poco dopo la guerra, operativa ora dall'Olanda. A darne notizia, il sito di notizie indipendente Agentsvo, rilanciato da Meduza. La prima udienza del processo a suo carico è stata fissata per il 28 febbraio.

Le autorità hanno riscontrato diversi altri esempi di discredito delle forze armate nelle parole di Starostina. Come per esempio la frase: "non ho parenti in Ucraina ma sento su di me la responsabilità di non rimanere in silenzio, di fare qualcosa perché questa guerra finisca". Dall'introduzione di questa violazione del codice penale pochi giorni dopo l'inizio della guerra, sono più di 5.700 le persone incriminate. La prima condanna può portare a una sanzione, ma se l'illecito viene ripetuto si rischiano fino a cinque anni di carcere.