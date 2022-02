Russia, sospeso lo status di 'agente straniero' per il giornalista investigativo Andrei Zakharov

Il tribunale distrettuale Kolpinsky di San Pietroburgo ha sospeso lo status di 'agente straniero' per il giornalista investigativo che lavora anche per la Bbc in lingua russa, Andrei Zakharov in attesa dell'esito del suo ricorso in appello, ha reso noto l'emittente britannica. Zakharov, autore fra gli altri dello scoop del 2020 su una figlia nascosta di Vladimir Putin e dei privilegi di cui gode insieme alla madre, era stato inserito nel registro degli 'agenti stranieri' del ministero della Giustizia nell'ottobre del 2021. A dicembre, Zakharov aveva reso noto di aver lasciato la Russia e di essersi stabilito in Gran Bretagna a causa di "una sorveglianza senza precedenti".

La notizia della sospensione del provvedimento a suo carico viene diffusa dopo che il mese scorso Putin aveva ordinato al Consiglio per i diritti umani del Cremlino e al ministero della Giustizia di presentare proposte per rivedere, entro il primo maggio, la legge e le modalità con cui si possono cancellare nomi dagli elenchi degli agenti stranieri. Solo ad altri due giornalisti è stato sospeso lo status di agenti stranieri prima di Zakharov: la corrispondente a Pskov di Radio Svoboda, Lyudmilla Savitskaya, e Sergei Markelov, del sito di notizie web 7 per 7. Quasi la metà dei 75 giornalisti, attivisti, avvocati e artisti che sono stati inseriti nell'elenco degli 'agenti', da quando è stato creato lo scorso anno anche quello per gli individui, accanto al registro per i media e per le ong, hanno lasciato la Russia come Zakharov o stanno pensando di farlo.