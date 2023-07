Safe Cup 2023, grande successo della XVI edizione del 'Torneo dell’Energia

Si è svolta a Roma con eccellenti risultati la XVI edizione della Safe Cup, storico ed entusiasmante torneo organizzato da SAFE, che riunisce le principali aziende, associazioni e istituzioni del settore energetico-ambientale in un’esperienza unica all’insegna dello sport, della sostenibilità e del networking. L'evento, ospitato quest’anno dal Centro Sportivo Eschilo 2, ha visto la partecipazione di oltre 30 squadre e più di 300 professionisti provenienti da tutta Italia, per dare vita a un’intensa giornata di sport e aggregazione. Oltre alle consuete competizioni di calcio a 5 e beach volley, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di mettere alla prova le loro abilità sportive nel torneo di padel, che ha suscitato grande entusiasmo e coinvolgimento da parte di tutti i presenti. "La Safe Cup è ormai diventata un appuntamento consolidato nel panorama dell'energia e dello sport" - ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente di Safe - "Questo evento riunisce le principali realtà del settore energetico in una giornata dedicata allo sport, alla sostenibilità e all’inclusione sociale. Siamo entusiasti di come la SAFE CUP cresca di anno in anno, promuovendo i valori dello sport e generando nuove opportunità."

L’iniziativa ha visto la partecipazione di illustre personalità del mondo dello sport, dell’energia e della sostenibilità: Gianni Maddaloni, fondatore e maestro della Star Judo Club di Scampia, realtà sportiva impegnata nella diffusione della legalità nella periferia di Napoli, Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale di Padel, Nicola Ferretti, Amministratore Delegato di Energia Capitale e Valeria Mangani, Presidente di Sustainable Fashion Innovation Society. Le competizioni si sono svolte con grande spirito competitivo e di fair play, evidenziando l'impegno delle rappresentative del mondo dell’energia nel promuovere uno stile di vita sano, attivo e sostenibile.

A2A, Acea, Alperia, Gruppo Api, CSEA, EF Solare Italia, Enel, Energia Capitale, EP Produzione, Macchi di Cellere Gangemi, SAFE, Società Gasdotti Italia, Sustainable Fashion Innovation Society, TEP Energy Solution e Tozzi Green: queste alcune delle realtà che hanno partecipato alla XVI edizione della SAFE CUP e che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Al termine delle combattute fasi finali del torneo, la rappresentativa di Enel si è aggiudicata il titolo nel calcio a 5, mentre Acea ha conquistato il primo posto nel beach volley. La prima classificata nel torneo di padel è stata la squadra di EP Produzione. In conclusione dell’evento, la SAFECUP 2023 ha celebrato i suoi campioni con una suggestiva cerimonia di premiazione, dando appuntamento a tutti i professionisti e appassionati di sport alla prossima imperdibile edizione.