Salernitana-Atalanta 1-0, gol di Candreva allo scadere

La Salernitana batte 1-0 l'Atalanta nel primo anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere il match la rete di Candreva al 92'. Gli orobici restano fermi in sesta posizione insieme alla Roma con 58 punti, mentre i granata agganciano l'Empoli al 14° posto a quota 38.

LA PARTITA - Nel primo tempo l'Atalanta gestisce il pallone, manovra in ampiezza e cerca di stanare una Salernitana chiusa nella propria metà campo e poco efficace in ripartenza. Le occasioni più importanti sono tutte di Zapata: dopo un paio di tentativi a salve, il colombiano ha una chance enorme a ridosso dell'intervallo. Ad apparecchiarla è Marten De Roon, che dopo un blitz sulla sinistra calibra in area un bell'assist per il colombiano, il quale non riesce a inquadrare lo specchio della porta con un colpo di testa nell'area piccola.

Nella ripresa la gara si complica per la squadra di Gasperini. Gli orobici perdono Soppy, uno dei più brillanti nella prima frazione, per un risentimento al flessore. Al suo posto entra Okoli, non uno specialista del ruolo di quinto. La Salernitana alza i giri del motore e al 56' sfiora il vantaggio con Dia, che non rifinisce un contropiede innescato da un pallone perso in zona mediana da Zapata che, scivolando, aveva dato il là alla transizione granata. Al 70' gli ospiti perdono anche Djimsiti per una contusione al collo del piede destro. I nerazzurri puntano sul fattore velocità di Hojlund, subentrato in avvio di ripresa a Pasalic, ma la Salernitana riesce a difendersi con efficacia e a trovare il clamoroso vantaggio in pieno recupero: Piatek appoggia al limite dell'area per Candreva, che arma il destro e batte Sportiello con una conclusione imprendibile. Palla nell'angolino, per l'1-0 dei granata.