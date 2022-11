Salerno, a Donnarumma (Terna) rettore dona sigillo università

"Vorrei suggellare questo momento fatto anche di emozioni. È il nostro sigillo e lo diamo all'amministratore delegato di Terna, l'ingegnere Stefano Donnarumma, con grande senso di rispetto per quello che ha fatto per la sua università e per il nostro Paese". Con questa motivazione il rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia, ha consegnato il sigillo dell'Università a Stefano Donnarumma, che si è laureato in questo stesso ateneo, in occasione della cerimonia per l'avvio delle attività del Tyrrhenian Lab presso l'università di Salerno.