Salmonella, ritirati lotti di uova: ecco quali sono

Salmonella nelle uova, ecco in quali lotti. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo del numero 22420650AVI, 22420655AVI, 22430669AVI, 22440674AVI, 22420634AVI e 22420648AVI del marchio Aurora Srl (Falconara Marittima, An), denominazione di vendita 'Copav'.

I motivi del richiamo la "positività per salmonella enteritidis a seguito di campionamento ufficiale delle feci di galline ovaiole, eseguito da Asur Area Vasta 2 il 27 ottobre", si legge nel richiamo. Chi ha acquistato i lotti indicati "non deve consumare il prodotto", ma deve "riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l'ha acquistata".