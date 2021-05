Salute: al Policlinico Gemelli concerto banda musicale Arma carabinieri

In occasione della Giornata del Sollievo per i degenti del Policlinico Gemelli si è tenuto un concerto della banda musicale dell'arma dei carabinieri. La XX Giornata nazionale del Sollievo, iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale di chi sta per completare il proprio percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione.

Questa mattina, si è tenuto il concerto “Note di sollievo”, offerto dalla Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, e alle 12 nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica ha avuto luogo la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Paolo Ricciardi, Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma.

Erano presenti Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica, direttore del Governo Clinico del Policlinico Gemelli, Vincenzo Valentini, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica e Ematologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, e Vincenzo Morgante, Presidente della Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti.